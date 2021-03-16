В Сочи поменяли схему движения общественного транспорта из-за ремонта дороги

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В городе-курорте 15 марта приступили к ремонту дороги по улице Горького. В связи с работами общественный транспорт будет ходить в обход обновляемого участка.

- Водитель общественного транспорта не будут высаживать и забирать пассажиров на остановке «Автовокзал». Дополнительная остановка организована на «Ж/д вокзал Сочи» на средней платформе Южной площади автовокзала, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Также временно изменятся еще три маршрута.

- №46 в обратном направлении будет следовать по улице Конституции СССР через Кубанское кольцо на улицу Гагарина. Маршрут №76 на обратном пути поедет по улицам Чайковского и Московской, и затем на улицу Навагинскую. А №81 забирать и высаживать пассажиров будет на остановке «Ж/д вокзал Сочи» на улице Навагинской, - добавили в мэрии.

На ремонтируемом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов также просят быть внимательнее и заранее искать альтернативные пути для объезда.