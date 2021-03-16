Новый офис врача общей практики открылся в Абинске

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абинске на улице Пшеничной открыли новый офис врача общей практики. Здесь будет обслуживать порядка 2 тысяч жителей отдаленных от города населенных пунктов.

- В здании организовали кабинет врача общей практики, дневной стационар, кабинет пропаганды здорового образа жизни, физиотерапевтический, смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, а также кабинет доврачебного приема, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в офисе установили аппараты электрокардиографии и оборудование для физиотерапевтических процедур.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще в пяти районах Кубани в этом году откроются офисы врача общей практики. ВОПы построят в Кореновском, Брюховецком, Курганинском, Выселковском и Северском районах.