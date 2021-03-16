В мэрии Анапы произошли кадровые перестановки

Фото: anapa-official.ru

В мэрии города-курорта произошли кадровые перестановки. Стало известно о двух новых назначениях на ключевые должности.

- Исполняющим обязанности заместителем мэра назначен Руслан Юнаев, он будет курировать градостроительную деятельность. Ранее Юнаев возглавлял управление муниципального контроля. Советником мэра в правовом направлении стал Арам Кухтиев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Мэр Анапы Василий Швец считает, что такие кадровые перестановки усилят работу команды администрации.

– При формировании команды я в первую очередь делаю ставку на профессионализм и опыт, смотрю, в каком направлении специалисты могут быть максимально эффективными, – отметил мэр.