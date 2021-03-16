В Темрюке полицейские помогли водителю потушить загоревшийся КамАЗ

Водителю грузовика помогли лейтенант полиции Андрей Ежов и старший лейтенант полиции Александр Войтех. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские патрулировали на федеральной трассе Новороссийск-Керчь. Сотрудники ДПС заметили КамАЗ, у которого из-под задних колес прицепа шел дым. Они остановили большегруз и принялись тушить очаг возгорания. Примечательно, что водитель даже не подозревал об опасной ситуации.

- Госавтоинспекторы тушили загоревшуюся машину огнетушителями. К ним присоединились и другие участники дорожного движения, ставшие очевидцами случившегося. Медицинская помощь владельцу автомобиля не потребовалась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Позже выяснилось, что при движении у грузовика заклинили задние колеса, и от перегрева произошло возгорание. Водитель КамАЗа не пострадал. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре сотрудники ДПС помогли женщине поменять колесо на машине. Местные жители оценили поступок полицейских.