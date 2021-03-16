На горнолыжных курортах Сочи ввели льготные тарифы для студентов

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проработать возможность предоставления скидок на горнолыжных курортах студентам. Владельцы туристических территорий пошли на встречу – теперь молодежь может кататься на склонах по льготной стоимости.

– Горнолыжные курорты Сочи сделали катание на трассах более доступным для всех студентов. Добиться этого удалось в рамках социального партнерства власти и частного бизнеса, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Льготные тарифы введены на Красной Поляне. Здесь для студентов очной формы обучения до 25 лет предлагают дневные и вечерние ски-пассы со скидкой 25%. Для получения скидки нужно предоставить на кассе студенческий билет и паспорт.

Также скидка 15% гарантирована студентам на ски-пассы одного дня на горнолыжном курорте Роза Хутор. Для их получения необходимо заранее оформить именную студенческую карту в информационном центре Курорта.

Напомним, что основной зимний курортный сезон в горах Сочи продлили до конца апреля. А некоторые трассы будут работать и в мае.