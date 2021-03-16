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Общество16 марта 2021 10:28

Голосование за проект реконструкции «Авроры» в Краснодаре закончится 20 марта

Осталось четыре дня, чтобы поддержать план обновления кинотеатра
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

В краевом центре продолжается голосование за проект обновления кинотеатра «Авроры». Поддержать концепцию реконструкции можно до 20 марта.

- Голосование проходит онлайн. «Да» и «нет» нужно выбрать в специальном разделе на официальном сайте администрации Краснодара. Предварительно необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

На сайте жители могут сначала посмотреть информацию о концепции проекта и презентацию, а после – сделать свой выбор.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Аврора» совершенно преобразится, и будет трансформирована в современный крупный культурно-досуговый комплекс. Губернатору проект обновления кинотеатра презентовал лично бизнесмен Сергей Галицкий.