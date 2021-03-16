Три жительницы Кубани попали под следствие из-за купленных медкнижек

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В аэропорту Краснодара полицейские провели проверку. В кафе терминала выявили трех сотрудниц, которые устроились на работу, купив медицинские книжки. В отношении них возбуждены уголовные дела.

- При проверке сотрудники транспортной полиции изъяли личные медицинские книжки. Выяснилось, что эти документы поддельные. Женщины не проходили аттестации и медицинские осмотры, а заказали книжки через интернет. Оттиски штампов и печатей организации также не соответствовали оригиналу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении жительниц Кубани 25, 30 и 37 лет ведется следствие. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре иностранца арестовали за подделку документов. Его также обвиняют в организации незаконной миграции на территорию России.