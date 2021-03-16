Жителям Кубани расскажут про особенности кадастрового учета лесных участков

Фото пресс-службы Кадастровой палаты края

30 марта Федеральная кадастровая палата проведет вебинар на тему: «Публичный сервитут вместо частей лесных участков». Подключится к онлайн-встрече нужно в 10 часов утра.

- Вебинар будет посвящен установлению публичного сервитута вместо частей лесных участков. На встрече вы сможете понять, как оформить публичный сервитут на линейные объекты инженерной инфраструктуры; уточнить особенности кадастрового учета частей лесных участков; а также убедиться в плюсах публичного сервитута, по сравнению с выделением части лесного участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Вебинар проведут руководители краевых ведомств и крупных организаций. На вебинаре, в том числе, будут разобраны ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при описании местоположения границ публичного сервитута с примерами грамотной подготовки документа.