Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 марта выросло на 125

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 16 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 125 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Армавир, здесь выявили 35, 12 и 10 новых случаев соответственно. В Выселковском и Тихорецком районах по семь новых пациентов с коронавирусом, в Каневском – шесть, в Геленджике, Анапе и Отрадненском районе – по пять заразившихся.

- По четыре положительных результата получено в госпиталях в Сочи и Ейском районе, по три – в Кореновском, Успенском, Новокубанском и Белоглинском районах. По два человека заразились COVID-19 в Белореченском и Красноармейском районах. Единичные случаи заболевания зафиксированы в Апшеронском, Калининском, Ленинградском, Северском, Славянском, Тбилисском, Щербиновском, Гулькевичевском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что за сутки среди заболевших коронавирусом – один 13-летний подросток.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии к ИВЛ в настоящее время подключены 56 пациентов, еще двое – на ЭКМО. В стационаре с COVID-19 находятся 1064 человека, 1972 пациента лечатся на дому.