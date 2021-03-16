Общественники обеспечат высокий уровень открытости и конкурентности праймериз ЕР

Фото: Единая Россия

На заседании 15 марта утвержден основной состав федерального оргкомитета (ФОК) праймериз «Единой России». Участники волонтерских движений и общественники получили там больше половины мест. Ранее Владимир Путин поддержал идею активного их вовлечения в выборные процессы на всех уровнях.

- Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться на предварительном голосовании, — заявил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин, передает nashgorod.ru.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева отметила, что волонтеры и ЕР вместе активно работали во время пандемии для преодоления ее последствий. Она заявила, что общественники и партия должны и впредь развивать важные для обеих сторон проекты. Шмелева также добавила, что волонтеры обеспечат предварительному голосованию прозрачность и зададут регионам определенную планку организационного уровня.

Главный редактор газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, который также стал членом оргкомитета, отметил, что журналисты и общественники смогут посмотреть на процесс отбора кандидатов на выборы изнутри.

Отмечается, что члены ФОКа должны быть российскими гражданами старше 21 года, они не могут иметь судимостей и иностранных активов. Кроме того, теперь они должны рассказать о своей работе в волонтерских движениях. Уже сейчас можно зарегистрироваться на официальном сайте процедуры pg.er.ru. Кандидаты могут зарегистрироваться до 29 апреля, а избиратели - до 28 мая. 1 июня будут озвучены итоги.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", предварительное голосование ЕР пройдет с 24 по 30 мая в дистанционном формате. Участвовать могут все граждане России, которые подтвердили свою личность на портале «Госуслуги». Они определят, кто будет представлять партию на выборах в Госдуму 19 сентября.

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Заксобрания края Николай Гриценко рассказал, что в состав регионального оргкомитета вошли общественники, представители волонтерских и молодежных движений, эксперты и журналисты. Например, Герой России Евгений Демьянович Шендрик является председателем общественной организации ветеранов войны и Вооруженных сил, ведет активную патриотическую работу среди молодежи. Также в оргкомитет вошла заслуженный журналист Кубани Наталья Викторовна Бердникова, которая возглавляет отдел политики в краевой газете «Кубанские новости».

- Это люди, которые разносторонне видят ситуацию в крае, пользуются авторитетом и смогут привнести в процедуру новый подход. Но главным, безусловно, остается обеспечение легитимности и открытости. Уже сегодня оргкомитет начинает прием документов на участие в предварительном голосовании. И конечно, мы ждем появления новых ярких лиц на политической арене, особенно волонтеров, которые находятся ближе всего к людям и пользуются доверием, - отметил Гриценко.