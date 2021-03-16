В Краснодаре и Сочи Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети

Краснодар Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Для увеличения покрытия сети 4G в Сочи и Краснодаре Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В результате абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.

- Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания, - говорит руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов. - Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями.

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды Билайн по телефону 79034505558 или отправить заявку на электронный адрес EEfendiev@krd.beeline.ru (если объект находится в Краснодаре) или позвонить по телефону 89631620033 и написать SRyabtsev@sch.beeline.ru (если объект находится в Сочи).

Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования.

Клиенты Билайн в регионе все больше используют мобильный интернет, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За прошлый год интернет-трафик в сети «четвертого поколения» Билайн на Юге России вырос в 1,5 раза.