Проезд в автобусах в Усть-Лабинске стал возможен по безналу

В Усть-Лабинске тестируют проезд по безналичной оплате в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Лабинск дошел прогресс. Теперь в общественном транспорте можно расплачиваться по безналичному расчету с помощью банковской карты.

- Система “Час Пик” заработала 16 марта на маршрутах автобусов №№ 1, 2, 3 и 4, - сообщили "Комсомольской правде"- Кубань" в пресс-службе компании-разработчика.

Преимущества подобной оплаты уже оценили пассажиры Краснодара, Армавира, Анапы, Ейска, Тимашевска, Кропоткина и других районов и городов Кубани и Адыгеи

Компания “Час Пик” намерена перевести на систему безналичной оплаты общественный транспорт на всех маршрутах Кубани и соседней Адыгеи до конца 2021 года.

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