Два самостроя снесли в дюнах Витязево под Анапой

Фото:пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы по демонтажу объектов начались в феврале этого года. Два здания - трех- и четырехэтажное - уже разрушены. Осталось убрать еще два самостроя в один и шесть этажей.

Истрия самостроев такова. Мэрия Анапы дала бизнесмену в аренду участок по ул. Скифской в в Витязево под строительство аттракционов.

Вместо этого предприниматель начал возводить многоэтажные объекты, планируя, по всей видимости, разместить там отели.

- Власти Анапы в 2019 году обратились с иском в суд с целью демонтировать самострой. В июне 2020 года мэрия суд выиграла, - сообщает пресс-служба администрации края.

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