Европейский ретейлер построит в Сочи спортивный гипермаркет за 800 млн рублей

В Сочи крупнейший европейский ретейлер построит универсальный спортивный гипермаркет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам гендиректора компании Жереми Анжелара, будущий гипермаркет станет универсальным центром. Помимо самого магазина там разместятся теннисные корты и беговые дорожки.

- Люди там смогут заниматься спортом и тестировать продукцию. Мы хотим помогать людям развивать свои навыки, – отметил Жереми Анжелар.

Площадь будущего центра займет почти 5 тыс. кв. метров.

За 11 лет работы в регионе европейская компания вложила в экономику примерно 1 млрд рублей инвестиций.

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