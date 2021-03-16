Европейский ретейлер построит в Сочи спортивный гипермаркет за 800 млн рублей

В Сочи крупнейший европейский ретейлер построит универсальный спортивный гипермаркет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам гендиректора компании Жереми Анжелара, будущий гипермаркет станет универсальным центром. Помимо самого магазина там разместятся теннисные корты и беговые дорожки.
- Люди там смогут заниматься спортом и тестировать продукцию. Мы хотим помогать людям развивать свои навыки, – отметил Жереми Анжелар.
Площадь будущего центра займет почти 5 тыс. кв. метров.
За 11 лет работы в регионе европейская компания вложила в экономику примерно 1 млрд рублей инвестиций.
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