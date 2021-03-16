Видео оползня на побережье Краснодарского края в марте 2021 года

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой Темрюкского района

Оползень сошел в Темрюкском районе недалеко от поселка Волна. Берег обрушился в «дикой» зоне. Никто не пострадал, кроме грунтовой дороги.

- Оползень замечен на южном берегу Таманского полуострова, на мысе Железный Рог. Инфраструктура не пострадала, ЧП случилось в труднопроходимом месте. Просим жителей и гостей района не отдыхать на территории опасных береговых зон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что специалисты рассказали о причинах случившегося. Оползень произошел после обильных дождей и снега. Почва сильно размокла – это и спровоцировало сход грязевой массы. Но есть и другие версии, послужившие разрушению.

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