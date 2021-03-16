«Комсомолка» на Кубани теперь и в TikTok

В нашем аккаунте TikTok можно приятно и с пользой провести время каждому.

Поднять настроение в считанные минуты, расслабиться после тяжелого рабочего дня или просто почерпнуть для себя что-то новое теперь можно в аккаунте «Комсомольской правды» - Кубань» в TikTok.

На нашей страничке можно найти забавные ролики с братьями нашими меньшими, эффектные видео об удивительных людях и знаковых местах Краснодарского края и Адыгеи.

А еще мы расскажем о жизни команды «КП». Все тонкости работы журналистов и самые интересные моменты процесса, которые скрыты от обывателя - в популярной социальной сети.

КСТАТИ

На «КП» - Кубань» также можно подписаться и в других социальных сетях:

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Twitter;

- Facebook;

- Instagram;

- YouTube;

- Telegram.