«Комсомолка» на Кубани теперь и в TikTok

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Поднять настроение в считанные минуты, расслабиться после тяжелого рабочего дня или просто почерпнуть для себя что-то новое теперь можно в аккаунте «Комсомольской правды» - Кубань» в TikTok.
На нашей страничке можно найти забавные ролики с братьями нашими меньшими, эффектные видео об удивительных людях и знаковых местах Краснодарского края и Адыгеи.
А еще мы расскажем о жизни команды «КП». Все тонкости работы журналистов и самые интересные моменты процесса, которые скрыты от обывателя - в популярной социальной сети.
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