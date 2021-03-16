«ТНС энерго Кубань» удостоено специального диплома главного отраслевого конкурса

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и республике Адыгея - «ТНС энерго Кубань» был отмечен специальным дипломом в конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России». За престижные звания боролись 58 энергосбытовых компаний из 64 субъектов страны. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты электроэнергетики из 16 регионов, а также представители организатора конкурса – интернет-портала «ЭнергоНьюс».

Жюри отметило эффективное внедрение электронных и интерактивных сервисов специалистами «ТНС энерго Кубань» и вручило специальный диплом в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания».

- Наша компания уже несколько лет работает над переводом клиентского обслуживания в онлайн режим. Это и позволило гарантирующему поставщику максимально быстро и полноценно наладить дистанционное обслуживание в период непростой эпидемиологической ситуации в 2020м году. Наши потребители и сейчас могут получать счета, передавать показания приборов учета, подавать заявления и получать консультации энергетиков, не посещая офисы компании, - комментируют в пресс-службе Общества.

«ТНС энерго Кубань» не первый раз участвует в конкурсе лучших энергосбытов страны. Ранее гарантирующий поставщик побеждал в таких номинациях как «Наиболее информационно открытая компания», «За эффективные интернет-коммуникации», а также был отмечен специальным призом «Энергосбытовая компания с самым широким спектром дополнительных услуг». Надеемся этот год не станет исключением, и копилка профессиональных наград пополнится новым почетным званием.