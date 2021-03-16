Швейцарская компания на Кубани вложит почти 3 млрд рублей в модернизацию кофейной фабрики

Швейцарская компания работает на Кубани с 2005 года, на фабрике в Тимашевске производят разнообразный ассортимент кофейной продукции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Швейцарская транснациональная продуктовая корпорация направила 2,8 млрд рублей на модернизацию Тимашевской кофейной фабрики.

Такое соглашение подписали 16 марта замгубернатора Андрей Коробка и гендиректор местного филиала компании Ольга Половьянова. Всего за 15 лет корпорация вложила в производство кубанской фабрики 13 млрд рублей.

- Категория кофе является стратегически важной для корпорации, - считает глава фирмы в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – стратегические для агрокомплекса нашего региона, поэтому мы готовы оказывать им всестороннюю поддержку для дальнейшего развития, - отметил заместитель главы региона.

Международная кофейная компания работает на Кубани с 2005 года. Также компания оказывает благотворительную помощь в социальной и культурной сфере муниципалитета. Прямые инвестиции позволят кофейной фабрики вдвое нарастить свой потенциал по выпуску гранулированного напитка, сообщила «Комсомольской Правда-Кубань» пресс-служба Краснодарского края.

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