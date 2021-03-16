Онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в Краснодаре

В Краснодаре представили новый сервис. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Онлайн-ритейл с доставкой за 15 минут "Самокат" объявил о запуске в Краснодаре. С 16 марта услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома косметики и сопутствующих товаров стала доступна для жителей столицы Краснодарского края. Курьеры "Самоката" будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки.

Заказ доставят бесплатно прямо до двери покупателя за 15-30 минут. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые "Самокат" открывает в разных районах города. До конца года сервис разместит на территории Краснодара около 30 дарксторов и обеспечит рабочими местами свыше 3000 человек. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде уже действует более 400 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 120 000 заказов.

- Долгое время главным вопросом скептиков оставалась актуальность нашей услуги в регионах. Прошлой осенью мы запустили сервис сразу в двух городах за пределами мегаполисов. И непрерывный рост заказов в Нижнем Новгороде и Казани на протяжении уже почти полугода показывает, что "Самокат" не просто актуален там, но и становится одним из необходимых сервисов для комфортной жизни горожан, – отмечает основатель онлайн-ритейлера "Самокат", Вячеслав Бочаров, – Нам кажется несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей четырех городов России. Начиная с Краснодара, в ближайшие три месяца мы запустим сервис во всех городах-миллионниках, чтобы любой человек смог получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом.

На презентации сервиса присутствовал мэр Краснодара Евгений Первышов. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Оформить и получить заказ жители Краснодара смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Сервис не имеет ограничений по минимальной сумме заказа — купить с доставкой за 15 минут можно даже одну шоколадку. В ассортименте "Самоката" более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе от популярных краснодарских брендов выпечки, кулинарии, мясной гастрономии.- СберБанк развивается в рамках клиентоцентричной экосистемы, в настоящий момент мы предлагаем жителям Краснодарского края более 120 услуг и сервисов в разных индустриях и сферах. Цифровые сервисы Сбера призваны решать бытовые вопросы, экономить деньги и время наших клиентов. Краснодар стал первым городом на юге России, жители которого смогут воспользоваться экспресс-доставкой «Самоката». С его помощью еще большее количество семей смогут освободиться от хлопот и потратить время, которое они могли бы провести в магазинах, на что-то более важное, - комментирует управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

Кроме того, "Самокат" развивает линейку продуктов под собственным брендом: это молочная, мясная продукция, выпечка, бакалея, детское питание, мороженое и экологичные средства для стирки и уборки. Многие из них уже полюбились пользователям сервиса. Так, на сыры собственной марки “Самокат” приходится половина заказов в данной категории.