В ЗСК заслушали предварительные итоги исполнения бюджета 2020 года по доходной части

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Предваряя рассмотрение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко обозначил свою позицию по теме заседания.

- Итоги исполнения краевого бюджета за 2020 год показывают, что наша бюджетная система выдержала вызовы минувшего года. Финансовые результаты превзошли прогнозные ожидания. Утвержденный плановый показатель по собственным налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 3,6%, - заявил Юрий Бурлачко.

Руководитель парламента также отметил, что бюджетные потери по факту оказались значительно меньше первоначально спрогнозированных и в течение года были возмещены поддержкой из федерального бюджета.

Благодаря своевременно принятым мерам поддержки сектора экономики и бизнеса на федеральном и региональном уровне, удалось минимизировать последствия и сохранить экономический потенциал края. По предварительной оценке, на всех уровнях – от федерального до местного – оказана поддержка в виде льгот и продления сроков уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет края исходя из факта 2019 года – около 14 млрд рублей.

В результате принятых мер уже во втором полугодии 2020 года налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет края увеличились по сравнению с уровнем 2019 года на 6,4 млрд рублей и составили 162,2 млрд рублей.

Несмотря на прогнозы по наполняемости бюджета во втором полугодии в условиях пандемии, в 2020 году в консолидированный бюджет края мобилизовано доходов с учетом федеральных средств – 387,1 млрд рублей. Прирост составил 20,5 млрд рублей, или 5,6%.

Подводя итог, Юрий Бурлачко отметил, что выстроенная система взаимодействия депутатского корпуса с финансовым блоком администрации края показала свою эффективность.