Шесть участков дорог отремонтируют в Пашковском микрорайоне Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Зимняя распутица привела к том, что улицы краевого центра представляют жалкое зрелище. Но местный муниципалитет взял все в свои руки и начал ремонт основных дорог города.

Так, в нескольких местах срезали старый асфальт по ул. Суворова и кладут новый в Пашковском микрорайоне, а это почти полкилометра до ул. Гоголя.

Скоро та же участь постигнет улицы 8 Марта и Максима Горького.

Начинается ремонт по улице Кирова до 1 Мая. Здесь идет замена люков и ремонт тротуаров. На участке от ул. Седина до ул. Куренной заменяют бордюры.

- Практически на всех основных улицах Пашковки будут заменены асфальтобетонное покрытие и пешеходные тротуары, - сообщает пресс-служба мэрии города.

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