Нетрезвый мужчина в Краснодаре парализовал деятельность приемного покоя городской больницы

В пять утра росгвардейцы получили тревожный сигнал от одной из больниц Краснодара Фото: Александр ГЛУЗ

В пять утра поступил тревожный сигнал от медперсонала приемного отделения. Прибывшие в медучреждение росгвардейцы обнаружили агрессивного мужчину в нетрезвом состоянии.

- Краснодарец не только бранился, но и мешал работе дежурным медикам. Вел себя очень агрессивно, парализуя деятельность медперсонала, - сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии РФ.

Мужчина доставил в больницу свою супругу и ему показалось, что медики очень долго ее оформляли. У нарушителя покоя закончилось спиртное, а тот спешил выпить за здоровье своей благоверной.

Росгвардецы локализовали нетрезвого горячего южанина и передали его сотрудникам районной полиции города для дальнейших разбирательства.

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