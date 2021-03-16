Бомж в центре Краснодара оставил без света почти 2 тыс. человек

16 марта в центре Краснодара 2 тыс. жителей остались без света Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Холод не тетка, наверное так решил бомж и залез в трансформаторную будку в центре города. Но принял на грудь не алкоголь, а порядочный разряд тока.

В результате такого креативного решения пострадал не только сам нетрезвый горожанин, но и целых 2 тысячи жителей Центрального округа Краснодара, которые в итоге остались без электричества.

На звонки негодующих граждан выехали специалисты ремонтной бригады. Каково их было удивление, когда они увидели бомжа в трансформаторной будке, да еще и живого. “Героя дня” отправили в больницу с ожогами.

- В 14.10 16 марта в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Березанской в трансформаторную подстанцию несанкционированно проник мужчина, который получил удар током, - прокомментировал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Пока не известно как мужчина проник в трансформаторную подстанцию.

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