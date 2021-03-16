Возможного убийцу 22-летнего парня задержали в Белореченске

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу жителя Белореченска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу жителя Белореченска.

- 28 февраля несколько мужчин собрались в одном из кафе Белореченска выяснить отношения. Общение закончилось дракой, во время которой обвиняемый ударил 22-летнего парня ножом в грудь. Второй, 31-летний мужчина, получил удар ножом в живот. Один из них потом умер от ран в больнице, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому округу.

В результате оперативно-следственных мероприятий был задержан 21-летний убийца. Идет следствие.

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