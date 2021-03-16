Крупную энергоаварию устраняют в центре Краснодара

В Центральном округе Краснодара остались без света почти 2 тысячи человек
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В результате энергоаварии в Центральном округе Краснодара остались без света почти 2 тысячи человек.
11 электроподстанций напряжений 6-10 кВт вышли из строя.
Таким образом, были обесточены улицы делового центра города - ул. Промышленная, Буденного, Головатого, Кузнечная, Северная, Леваневского.
Пострадало четыре социальных объекта. Сейчас идет подключение к электроэнергии жителей этого района.
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