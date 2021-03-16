Упавшую в колодец корову на Кубани вытащили с помощью трактора

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Серьезная спасательная операция была проведена на Кубани. В станице Спокойной Отрадненского района буренка провалилась в колодец 4-метровой глубины недалеко от дома хозяев.

Попытки хозяев вытащить животное вспомогательными средствами ни к чему не привели. Средний вес коровы составляет 700 кг.

- Чтобы вытащить животное из западни пришлось вызывать трактор. С помощью специальных ремней буренка была спасена на радость ее хозяевам, - сообщает пресс-служба "Кубань-СПАС".

Само животное не пострадало.

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