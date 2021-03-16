Жильцы сгоревшего дома в Анапе получат новые квартиры

100 семьям сгоревшей в Анапе многоэтажки выплатят компенсации. Всего насчитали 23 поврежденных квартиры.

На ремонт жильцам управляющая компания выделит до 100 тыс. рублей. Напомним, что виновником пожара оказался мужчина построивший сауну в чердачном помещении дома.

- Жилых помещений на мансардном этаже больше не будет. Это принципиальное решение, - сообщили в мэрии Анапы.

По 10 тыс. рублей управляющая компания перечислила компенсации погорельцам. В многоквартирном доме появилось электричество, восстанавливают водопровод.

Осталось восстановить газоснабжение. Дом еще не заселен - 100 семей живут в гостиницах города.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Анапе горит многоэтажка на площади 1500 кв.м, 300 человек эвакуировано

В городе-курорте вспыхнул мансардный этаж многоквартирного дома (читать далее)

Видео пожара на улице Красной в Краснодаре 14 марта 2021

Дом загорелся в час ночи, публикуем видео пожара на улице Красной в Краснодаре 14 марта 2021 (читать далее)