В Армавире девятиэтажку оставили без газа, потому что у бригады закончился рабочий день

Дом в Армавире по улице Кирова остался без газа

Жители девятиэтажки по улице Кирова, 98 в Армавире пожаловались на то, что их оставили без газа рабочие, которые просто не успели все доделать.

- Рабочие приехали к нам во двор чинить газовую трубу. Было около четырех дня. Но в начале шестого они собрались и уехали, сказав, что вернутся утром, так как доделать ничего не успели, а рабочий день уже окончен, - рассказывает одна из жительниц дома.

Люди начали звонить в газовую службу, но им сказали, что голубое топливо в дом вернут не раньше 17 марта.

- Еду мы готовим на газовых плитах, которые перестали работать. А у многих маленькие дети, как их кормить? – сокрушаются жильцы дома. - Почему проведение работ нельзя планировать на утро, чтобы закончить вовремя и не доставлять жильцам больших неудобств?

Получить комментарий у газовой службы Армавира «КП» пока не удалось, по указанным на сайте телефонам в ведомстве не отвечают.

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