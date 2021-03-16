Воссоединение Крыма и России на Кубани отметят онлайн

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
18 марта на Кубани будет отмечаться воссоединение Крыма и России. Большая часть мероприятий пройдет в режиме онлайн.
Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького покажет постановку “Крымские рассказы”. Ее можно будет посмотреть 18-21 марта на сайте театра.
Онлайн-концерт даст хор им. Пономаренко из Краснодарский филармонии в 18 марта в 14 часов - «Русь и Крым — одна судьба».
- На сайтах учреждений культуры Кубани пройдет онлайн-мероприятие «Крымская весна». Здесь выступят поэты, историки, пройдут мастер-классы декоративно-прикладного творчества, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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