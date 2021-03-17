Отключения света в Сочи 17 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 16 марта 2021 повторяются во всех четырех внутригородских районах города. То есть: в Центральном, Адлерском, Хостинском и Лазаревском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт оборудования на объектах электросетей. В будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу ТП, поэтому жителям надо набраться терпения.

Адлерский район

17 марта несколько часов не будет света с 08:00 до 17:00 на улице Урицкого, Лазурная Долина, Краснофлотская, СТ «Пикан».

Хостинский район

17 марта с 08:00 до 19:00 будут обесточены жилые дома и другие объекты на улице Дарвина 9-57, Камо 1, 3а, 4а, 5, 10, Апшеронская 18, Ростовская 5,7, 8, Чекменёва 1-8, Абовяна (частично).

Центральный район

17 марта с 08:00 до 19:00 грядут в переулке Теневой, улицах Яблочная и Виноградная 230-240 (частично).

Лазаревский район

17 марта с 08:00 до 17:00 на несколько часов останутся без электричества жители поселка Вардане – улицы Львовская, Молодежная, Рассветная, Тракторная, переулков Огородный, Львовский, Минеральный, аула Калеж - улицы Лыготх, Нарт, поселка Солоники - улицы Солоники (частично).