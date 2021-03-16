На Кубани нашли мертвым пропавшего 16-летнего подростка

Фото: архив КП

В Тбилисском районе 15 марта ушел из дома в неизвестном направлении 16-летний подросток. Его активно искали почти сутки, но нашли мертвым.

- Мы надеялись до последнего. Но, к сожалению, 16-летний подросток был найден мертвым, он утонул, - написал на своей странице в Instagram глава Тбилисского района Евгений Ильин.

Он обратился к пользователям с просьбой не задавать уточняющих вопросов и воздержаться от комментариев.

- Это большое горе, причины будут устанавливать правоохранительные органы, - отметил Евгений Ильин. - Обнимайте своих детей, как можно чаще. Разговаривайте с ними по душам. Если не справляетесь со сложным подростковым периодом обратитесь к педагогам, школьным психологам. Чужих детей не бывает…

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