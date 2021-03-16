Фото: архив КП

Краснодар снова встал в 9-бальных заторах. В список самых загруженных улиц попали Суворова, Дзержинского и Северная.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», вечером 16 марта пробки на дорогах краевого центра достигли 9 баллов сразу после 18:00.

Проблема автомобильных пробок в растущих городах становится острой в тот момент, когда население города приближается к цифре миллион жителей. С заторами пытаются бороться и в Краснодаре. Особенно острая ситуация - в новых районах, которые называют мини-городами. Один из таких - Восточно-Кругликовский. Его жители часами проводят в машине по дороге домой или на работу - дороги в районе стадиона «Краснодар» давно нуждаются в разгрузке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как победить пробки в Краснодаре: власти города нашли решение

Рассказываем, какие дороги построят в кубанской столице в ближайшее время (продолжение)