Фото: sochi.ru.

В Сочи более 200 тысяч жителей проголосовали за благоустройство территорий. По итогам опроса горожане выбрали восемь зон из 16, которые намечено привести в порядок в первую очередь, то есть в 2022 году.

– Наибольшее число голосов в центре курорта набрали набережная по улице Конституции и участок микрорайона Донской, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента строительства администрации Сочи Алексей Соколов.

Жители Адлерского района выбрали для благоустройства улицы Голубые Дали и Володи Ульянова в селе Красная Воля. В Хостинском районе это зона реки Мацеста от железнодорожной станции до остановки «Старая Мацеста» и в микрорайоне Благодать.

Набережную реки Восточный Дагомыс и часть улицы Батумское шоссе набрали наибольшее число голосов у жителей Лазаревского района.

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