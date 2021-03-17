Последние новости на 17 марта 2021: В Армавире девятиэтажку оставили без газа, потому что у бригады закончился рабочий день

Последние новости на 17 марта 2021. В Армавире девятиэтажку оставили без газа, потому что у бригады закончился рабочий день. Жители многоквартирного дома пожаловались на то, что их оставили без газа.

Жильцы сгоревшего дома в Анапе получат новые квартиры. Семьям погорельцев управляющая компания выплатит денежные компенсации.

На Кубани нашли мертвым пропавшего 16-летнего подростка. Причины происшедшего устанавливают правоохранительные органы.

Общественный транспорт в Краснодаре подорожает до 30 рублей. Последний раз цены на проезд в краевом центре повышали в 2019 году.

Рухнуло 50 метров берега: на побережье Краснодарского края сошел оползень. Кадры с места ЧП шокируют масштабами.