Погода на 17 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Николай ХИЖНЯК

Зима сдает свои права. Уже вторую неделю подряд температура воздуха на Кубани не опускается до минусовых отметок. Местные жители откладывают подальше зимнюю одежду и переобувают «железных коней».

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 17 марта 2021 года в Краснодаре.

- Будет облачно, временами ливень. Максимальная температура воздуха днем составит 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что порывы ветра в краевом центре составят 6-11 м/с. Это в два раза меньше, чем было день назад.

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