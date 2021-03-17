Умерла известная в городе Сочи зоозащитница Идея Ленинградская

Даже в преклонном возрасте женщина вела активную общественную жизнь

В Сочи умерла зоозащитница Идея Гертовна Ленинградская. Об этом стало известно накануне. Местные жители говорят, что женщина скончалась при загадочных обстоятельствах.

- Долгое время у Идеи Гертовны были конфликтные ситуации с ее дочерью. Родственница несколько раз пыталась отправить мать в психдиспансер. Два года назад волонтеры помогли Ленинградской выбраться из больницы, куда ее положили принудительно. В этом году дочери удалось увезти пожилую женщину в неизвестном направлении. Нам сказали, что ее похоронили около четырех дней назад, - рассказали сочинцы, которые поддерживали связь с Идеей Гертовной.

Где захоронили Ленинградскую пока никто так и не узнал.

Идея Гертовна ещё ребёнком пережила блокаду города Ленинграда, осталась без родителей. Всю жизнь она посвятила творчеству, долгое время преподавала музыку в сочинских школах. Уже в пожилом возрасте она ухаживала за собаками, была волонтером и зоозащитником, а также часто кормила голубей на площадях Центрального района Сочи.