Реконструкцию «Авроры» в Краснодаре обсудят в Club House

Краснодарцы могут послушать разговор чиновников о реконструкции "Авроры"

В новой социальной сети Club House, в которой пользователи могут общаться только голосом, 17 марта обсудят проект реконструкции кинотеатра «Авроры».

- На онлайн-платформе встретятся главный архитектор проекта, директор GMP International Moscow Игорь Марков, советник губернатора Кубани Юрий Рысин и главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, - написала в своем Telegram-канале заместитель мэра Краснодара Антон Смертин.

Разговор в «комнате» начнется в шесть часов вечера. Организаторы отмечают, что в ходе беседы можно задать вопросы и получить компетентные вопросы. А самое главное, узнать о реконструкции кинотеатра из первых уст.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что голосование за проект реконструкции «Авроры» в Краснодаре закончится 20 марта. Осталось три дня, чтобы поддержать план обновления кинотеатра.

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