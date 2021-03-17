Молодые бизнесмены Кубани могут бесплатно обучиться в школе стартапов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае создана школа для поддержки бизнесменов от 18 до 35 лет. Молодые предприниматели, которые хотят открыть свое дело, могут бесплатно обучиться в школе стартапов. Сейчас открыта регистрация на новый поток.

- Выпускники школы «Бизнес молодых» смогут получить займы от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей под 0,1%. Такая льгота будет предоставлена перспективным предпринимателям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Чтобы попасть в бизнес школу, нужно пройти тестирование на сайте «Мой бизнес». После отбора молодые люди смогут пройти дистанционное и очное обучение. А лучшие проекты выберет комиссия.

Подробную информацию можно получить по номеру горячей линии по поддержке предпринимательства: 8(800)707-07-11.

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