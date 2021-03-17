Дети России учатся здорово питаться в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

В 2021 году в «Орлёнке» стартовала программа «Основы здорового питания», разработанная в целях реализации Национального проекта «Демография», частью которого является федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)». Инициатива направлена на формирование у детей культуры правильного питания и развитие устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни.

«Именно в юности формируются базовые привычки, которые могут сопровождать нас на протяжении всей жизни. И, конечно, привычка к правильному питанию – важнейшая из них. Специалисты «Орлёнка» разработали насыщенную информацией программу, направленную на интерактивный разговор с ребятами о значении здорового рациона. В Центре школьники постигают культуру правильного питания, узнают много нового о еде на специальных занятиях, а также самостоятельно готовят вкусные и полезные блюда, которыми угощают друзей. Считаю эту программу чрезвычайно важной, ведь здоровье детей – главная ценность общества. Здорово, что в «Орлёнке» ребята могут научиться тому, что окажет положительное влияние на их образ жизни в дальнейшем», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Участие в проекте принимают все дети, приехавшие на смену в «Орлёнок». Ребята посещают занятия, на которых изучают особенности здорового меню и разумного отношения к еде, узнают о правилах этикета, исследуют связь питания с культурой и историей народов. Мальчишки и девчонки получают знания в формате викторин, квест-игр и коммуникативных батлов, а затем применяют их на практике, проходя стажировку в столовых Центра. Приобщаясь к здоровому образу жизни, они уделяют внимание и физической культуре – обучение различным способам двигательной активности также включено в задачи программы.

Кроме того, проект предполагает проведение ежесменного дня здорового питания и состязания кулинарных команд. Так, орлята третьей смены соревновались в конкурсе на лучшие масленичные блины. Победа и переходящий кубок достались ребятам из Республики Башкортостан.

В течение тематического дня «Жить вкусно!» более 480 школьников из шести регионов страны посетили мастер-классы «Математическая формула здоровья», «У истории на кухне», «Основы механизма ЖКТ», а также познакомились с традициями русского чаепития и узнали о тонкостях питания в космосе.

Программа «Основы здорового питания» будет проходить во Всероссийском детском центре круглогодично. Всего за год в проекте примут участие до 15 тысяч детей. Организатор программы – ВДЦ «Орлёнок».