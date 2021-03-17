У жителя Краснодара забрали «Lexus» за долги

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Мужчина из Краснодара накопил долги на сумму 748 тысяч рублей. Но отдавать деньги житель краевой столицы не торопился. В связи с этим в отношении него возбудили исполнительное производство.

- Выяснилось, что у должника есть автомобиль «Lexus». Машину нашли во дворе многоэтажки, в которой проживает неплательщик. Иномарку арестовали и увезли на штрафстоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Автомобиль «Lexus GS 350» 2013 года выпуска увезли на эвакуаторы. В дальнейшем он отправится на принудительную реализацию. Вырученные средства пойдут на погашение внушительной задолженности.