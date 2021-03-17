В Сочи пансионат реконструируют в четырехзвездочный апарт-отель

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В городе-курорте реконструируют пансионат «Олимпийский Дагомыс» 1982 года постройки. Планируется здесь открыть апарт-отель высокого класса на 442 номера.

- Здание уже обновлено. Рабочие уже устанавливают оборудование и мебели в апартаментах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Объект откроют до конца года, появится 300 новых рабочих мест.

- Отель заработает в соответствии со стандартами международного оператора Accor Hotels под брендом Adagio, - добавили в администрации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи более 200 тысяч жителей проголосовали за благоустройство территорий. По итогам опроса горожане выбрали восемь зон из 16, которые намечено привести в порядок в первую очередь.