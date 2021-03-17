В Армавире и Ейском районе откроют новые заправочные станции на метане

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Газомоторное топливо существенно дешевле бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля. Поэтому на Кубани решили увеличить количество газонаполнительных компрессорных станций.

В апреле новые объекты откроют в Армавире и Ейском районе. В ближайшее время их введут в эксплуатацию. Также станция на половину готова в Темрюк, еще возводятся модули в Абинском районе и Горячем Ключе.

– Сегодня газомоторный автотранспорт экономически выгоден. Нужно учитывать и тот важный фактор, что это экологический чистый транспорт, что для Краснодарского края как курортного региона имеет принципиальное значение, – сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2021 году на Кубани построят 19 газозаправочных станций. Новые газозаправочные станции появятся в нескольких городах края. Сейчас в регионе их насчитывается 21, за три года количество увеличится до 80. Стоит отметить, что в рамках программы «Развитие ТЭК» уже построены две газовые заправки в Усть-Лабинске и в Новороссийске.