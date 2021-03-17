В Сочи известный гостиничный комплекс «Магнолия» выставлен на продажу за 4 миллиарда рублей

Фото sochi-magnolia.ru

Известный и весьма популярный у туристов гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия», находящийся на Курортном проспекте в Центральном районе города, выставлен в открытую продажу.

- В зависимости от торговой площадки, на которой размещено объявление, стоимость комплекса зданий колеблется от 3,8 до 4,06 млрд руб,- сообщает издание «Коммерсант Кубань».

Общая площадь комплекса составляет 26,9 тыс. кв.м, он расположен на участке в 1,2 гектара. В готинице насчитывается 125 номеров различной категории комфортности.

В составе объекта также входят торговый центр, ресторан, кафе, и ряд инфраструктурных помещений.

Гостиница «Магнолия» построена в Сочи в 1965 году по проекту архитектора Леонида Гальперина. Ансамбль состоит из четырех корпусов, один из которых- 9-этажный, был в Сочи в 1960-е одним из первых высотных зданий.

Гостиничный комплекс был одной из визитных карточек курорта в советское время, и смог весьма удачно пережить экономически тяжелые 1990-е годы. О причинах продажи объекта пока не сообщается.

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