Жители Краснодара смогут сообщать о незаконной вырубке и плохом уходе за деревьями онлайн

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На сайте мэрии Краснодара заработал раздел, куда могут обратиться жители и гости краевого центра по поводу несоответствующей требованиям работы по уходу за деревьями либо о вызывающей сомнения вырубке зеленых насаждений.

В разделе «Общественный мониторинг за зелеными насаждениями Краснодара» будет необходимо указать имя и контакты для обратной связи, что именно вызывает критику в работе служб, предполагаемое нарушение, дату, адрес, ориентиры для определения местонахождения проблемного дерева.

- Поступившая информация поступит специалистам МКУ «Центр озеленения и экологии», которые выедут по адресу и проведут обследование, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

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