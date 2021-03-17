Прокуратура в Сочи вернула в собственность государства участок в Красной Поляне

Фото мэрии Сочи

Прокуратура города Сочи провела проверку соблюдения закона в сфере земельного оборота в Сочи. В ходе контрольных мероприятий обнаружился факт предоставления в аренду земельного участка из состава федеральной собственности с грубейшими нарушениями законодательства.

Именно так произошло с земельным участком площадью 0,9 гектара в горной Красной Поляне.

Землю предоставили в аренду ООО «Редевелопмент» для строительства санатория. При этом положенная по закону процедура торгов проведена не была.

- В связи с изложенным прокурор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением о признании сделки ничтожной,- сообщает прокуратура края.

Суд требования прокурора удовлетворил, сделка аннулирована.

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Еще шесть участков земли в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта предусмотрены под объекты образования и культуры. 60 земельных участков намечено выделить для благоустройства и создания парков и скверов. Во время инвентаризации выявлено более 130 земельных участков с объектами недвижимости на них.(читать далее)