Жители Краснодара откладывают в онлайн-конверты Сбера в среднем 6,6 тыс рублей

Конверты нравятся клиентам разных возрастов, но особенно популярны у молодёжи: половина пользователей сервиса — люди в возрасте до 25 лет. Жители Краснодарского края входят в пятёрку регионов по количеству активных пользователей онлайн-сервисом (5,4% от общего числа пользователей конвертов). Средняя сумма в конверте краснодарца 6 564 рублей.

«Конверт» — один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами (personal financial management, PFM). С сентября 2020 года он доступен на главной странице мобильного приложения СберБанк Онлайн в разделе «Цели». Конверты будут полезны тем, кто планирует предстоящие уже понятные расходы и готов отложить на них всю необходимую сумму. Для конверта можно выбрать одно из предложенных названий либо придумать своё.

Большинство пользователей конвертов выбирают для них названия из уже предложенных. У 55% пользователей это «заначка», в которую в среднем откладывают 8 тыс. руб. Ещё 10% откладывают в конверты, чтобы купить подарки (в среднем 4 тыс. руб.), 3% — оплатить обучение (6 тыс. руб.), 2% — на лечение (9 тыс. руб.). 30% пользователей называют конверты самостоятельно и откладывают в них деньги на аренду квартиры, коммунальные платежи, абонемент в спортзал, отпуск, автошколу и другие предстоящие расходы.

Конверты открывают люди разных возрастов, но более популярны они у молодой аудитории. Средние суммы в конвертах с возрастом растут. Например, молодёжь до 18 лет откладывает в конверты около 1 тыс. руб., а люди в возрасте 36–45 лет — почти 12 тыс. руб.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея:

«Откладывать деньги сразу в конверт, как только приходит зарплата, — хорошая финансовая привычка. Чтобы быть уверенным в том, что отложенные средства не потеряются, в специальном онлайн-сервисе Сбера можно открыть один или множество конвертов под любые ближайшие расходы. Деньги будут храниться на специальном счёте до тех пор, пока клиент не решит их потратить. Краснодарский край на третьем месте по активности пользования конвертами, наши жители откладывают в них в среднем 6,6 тыс рублей».

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«На ближайшие расходы удобно отложить сразу всю сумму, как только она появляется — например, в день зарплаты или стипендии. Человек помещает деньги в конверт, чтобы случайно не потратить, и забывает о них до тех пор, пока они не понадобятся. Всё это время деньги лежат на специальном счёте и на них даже начисляется небольшой процент. Таким образом можно резервировать суммы на покупки в супермаркете, топливо для машины, оформление ОСАГО, оплату учёбы, аренду квартиры и любые другие траты. Сервисом воспользовались уже 1,3 млн клиентов, а всего на счетах в конвертах сейчас находится около 5,5 млрд рублей».