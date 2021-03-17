Жители Краснодар внесли около 40 предложений по правилам застройки и землепользования

Фото: пресс-служба администрации Краснодар

Выездные экспозиции - а их было 20 - прошли во всех внутригородских округах, а также в мэрии города и департаменте архитектуры, в семи сельских населенных пунктах.

- Замечания и предложения касались вида разрешенного использования земельных участков. Горожане просили перевести участок в другую территориальную зону, добавить вид разрешенного использования, - сообщила директор городского департамента архитектуры и градостроительства Надежда Панаетова.

30 предложений и 9 заявлений специальная комиссия рассмотрит и систематизирует. Работа комиссии начнется после окончания общественных обсуждений. Общественные слушания по правилам застройки и землепользования завершатся 13 апреля.

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