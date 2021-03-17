Штормовое предупреждение в Краснодарском крае: ливни, град и ветер 17 и 18 марта

Краснодарский край 17 и 18 марта накроет мощный циклон из Атлантики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сильные дожди с грозой, град, штормовой ветер с порывами до 20 м/с - такая перспектива ожидает жителей и гостей Краснодарского края ближайшие двое суток.
В реках ожидается подъем воды до критических отметок, а местами и превышение нормы. Это касается рек Черноморского побережья от Магри до Анапы.
- В крае работают оперативные группы МЧС в режиме повышенной готовности, подключены все информационные ресурсы, в том числе космический мониторинг, - сообщили в пресс-службе ГУ ЧС по Краснодарскому краю.
Граждан просят быть бдительными и внимательно следить за погодой.
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