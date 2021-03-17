Штормовое предупреждение в Краснодарском крае: ливни, град и ветер 17 и 18 марта

Краснодарский край 17 и 18 марта накроет мощный циклон из Атлантики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные дожди с грозой, град, штормовой ветер с порывами до 20 м/с - такая перспектива ожидает жителей и гостей Краснодарского края ближайшие двое суток.

В реках ожидается подъем воды до критических отметок, а местами и превышение нормы. Это касается рек Черноморского побережья от Магри до Анапы.

- В крае работают оперативные группы МЧС в режиме повышенной готовности, подключены все информационные ресурсы, в том числе космический мониторинг, - сообщили в пресс-службе ГУ ЧС по Краснодарскому краю.

Граждан просят быть бдительными и внимательно следить за погодой.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Бомж в центре Краснодара оставил без света почти 2 тыс. человек

Гражданин залез в трансформаторную будку на улице Березанской, получил удар током и обесточил на несколько часов центр кубанской столицы (читать далее)