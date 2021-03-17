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Общество17 марта 2021 15:01

В Сочи заложили первый камень в основание будущего спортивного гипермаркета

Торговый центр начнет работать в 2022 году
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации края

Как ранее сообщала «Комсомолка», крупный инвестиционный проект обсудили в Краснодаре губернатор Вениамин Кондратьев и глава крупной компании в России Жереми Анжелар.

Торговый центр площадью около 5 тыс. квадратных метров появится в центре Сочи. В строительство нового спортивного центра компания инвестирует около 800 млн рублей. Планируется открыть спортивный ТЦ в 2022 году.

– Для региона строительство объекта – это более 50 новых рабочих мест и свыше 40 млн рублей в год налоговых поступлений в бюджет. При этом жители и гости края будут обеспечены качественными товарами для спорта и отдыха, – отметил в ходе церемонии глава регионального департамента потребительского рынка Роман Куринный.

В новом торговом центре расположатся также теннисные корты и дорожки для бега. Так что покупатели смогут проверить свои покупке в деле практически немедленно.

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По словам гендиректора компании Жереми Анжелара, будущий гипермаркет станет универсальным центром. Помимо самого магазина там разместятся теннисные корты и беговые дорожки.(читать далее)