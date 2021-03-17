Ребрендинг курортам Краснодарского края разработает международное агентство

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Соглашение о сотрудничестве заключили министерство курортов и туризма Краснодарского края и международное независимое агентство Depot.
Затевая ребрендинг курортов Кубани, власти ожидают обрести новые целевые аудитории, которые будут более лояльными к предлагаемым реалиям.
- Наша миссия как бренд-разработчиков - найти правильную визуальную метафору и создать понятный широкой целевой аудитории язык бренда, - отметила управляющий партнер компании Анна Луканина.
Новый логотип курортов Краснодарского края презентуют на фестивале внутреннего туризма Russia 8230. Он пройдет с 21 по 23 мая в Москве.
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